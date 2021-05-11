فنانة مصرية تعلن زواجها على الهواء

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الفنانة المصرية، رانيا شهاب، المقيمة بالكويت، زواجها على الهواء، وذلك خلال لقائها في برنامج تلفزيوني بإحدى القنوات الكويتية.

وقالت رانيا شهاب، في حوارها ببرنامج "سراي"، المذاع على الفضائية الكويتية "atv"، إنها لم تعلن مسبقا عن زواجها سواء عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر تطبيق "سناب شات".

وأكدت "شهاب" أن زواجها تم في شهر فبراير الماضي، لكنها لم تقم حفل زفاف حتى الآن، كما لم تكشف عن هوية زوجها.

يذكر أن الفنانة رانيا شهاب هي ممثلة مصرية تعيش في الكويت، بدأت التمثيل عام 2010 ثم توقفت لمدة 4 سنوات وعادت في عام 2014.

وقامت "شهاب" بالعديد من الأعمال الفنية، أبرزها "حاتم صديق جاسم" و"طريق الهاوية" و"المصافيع"، كما تشارك في دراما رمضان الجاري من خلال مسلسل "الناموس".