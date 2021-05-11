رسالة من حسن الرداد بشأن الحالة الصحية لحماه الفنان سمير غانم

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر الفنان حسن الرداد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رسالة يرد فيها على شائعات وفاة الفنان سمير غانم.

وقال حسن الرداد: "لا صحة لكل الأخبار المتداولة بخصوص الحالة الصحية لحمايا الأستاذ سمير غانم".

وطالب "الرداد" بعدم تداول أي أخبار بخصوص الفنانين سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، قائلاً: "ونرجو من الجميع عدم تداول أو نشر أي خبر أو بوست بخصوصه أو حماتي الأستاذة دلال عبد العزيز إلا ما يتم نشره هنا على صفحتي أو صفحة رامي رضوان".