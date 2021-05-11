رسالة من حسن الرداد بشأن الحالة الصحية لحماه الفنان سمير غانم
نشر الفنان حسن الرداد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رسالة يرد فيها على شائعات وفاة الفنان سمير غانم.
وقال حسن الرداد: "لا صحة لكل الأخبار المتداولة بخصوص الحالة الصحية لحمايا الأستاذ سمير غانم".
وطالب "الرداد" بعدم تداول أي أخبار بخصوص الفنانين سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، قائلاً: "ونرجو من الجميع عدم تداول أو نشر أي خبر أو بوست بخصوصه أو حماتي الأستاذة دلال عبد العزيز إلا ما يتم نشره هنا على صفحتي أو صفحة رامي رضوان".