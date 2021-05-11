الموسيقار هاني مهنا يكشف سبب خوفه من زواج ابنته هنادي من أحمد خالد صالح

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الموسيقار المصري هاني مهنا سبب خوفه من زواج ابنته، الفنانة هنادي مهنا، من الفنان أحمد خالد صالح.

وقال مهنا، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة "القاهرة والناس" المصرية: "أنا لم أقل إن زواج الفنانين فاشل. زواج الفنانين مخاطرة، وأنا رأيت الكثير من حالات زواج الفنانين، مثل شادية وصلاح ذو الفقار، وتحية كاريوكا وآخرين. لما الفنان يتزوج فنانة ويعلا عنها بيحصل انقسام في البيت."

وأضاف: "لما قعدت معاهم حسيت إنهم بيحبوا بعض جدا، ومقدرتش أقف قدام حبهم. قلت خلاص بارك الله في الموضوع وسايبها لربنا."