إعلامي مصري يفجر مفاجأة حول صحة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الإعلامي المصري رامي رضوان أن أغلب ما ينشر حول تدهور صحة الفنان المصري الكبير سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز غير صحيح.

ويأتي كلام رامي بعد أن كثرت الإشاعات حول تدهور صحة الفنان الكبير سمير غانم ودخوله في غيبوبة وتوقف كليته عن العمل.

وكتب رامي عبر حسابه في موقع فيسبوك: "أغلب ما ينشر عن تطورات الحالة الصحية للأستاذ سمير غانم والأستاذة دلال عبد العزيز غير صحيح".

وتوجه رامي إلى المسؤولين عن نشر مثل هذه الأخبار قائلاً: "السادة الصحفيين ورؤساء تحرير المواقع.. أرجوكم اتقوا الله.. مش كده.. الناس بتقف مع بعض وتدعي لبعض في المحن والشدائد.. مش بتزيد من هم المهموم".

تابع: "لا تدعوا الجري وراء السبق يكون على حساب الإنسانية والرحمة والحكمة والعقل.. وعلى حساب صحة الأخرين ونفسية أسرهم".

وأوضح: "لكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين.. لم نمر بعد من المرحلة الحرجة، فنرجوكم الدعاء لهما.. فلا يرد القضاء إلا الدعاء، كما قال رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم".

وتوجه رامي بالدعاء قائلا: "اللهم اكتب لسمير غانم ودلال عبد العزيز وكل المرضى شفاءا لا يغادر سقما يا رب العالمين.. إلهي أذهب البأس رب الناس، أشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما".

وختم منشوره: "اللهم إنا نسألك من عظيم لطفك وكرمك ورحمتك وسترك الجميل أن تمدهما بالصحة والعافية.. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير".

وكان مصدر مقرب من أسرة الفنان الكبير سمير غانم قد كشف أن حالته الصحية غير مستقرة. ومازال متواجداً بغرفة العناية المركزة، ولديه مشكلة بالصدر وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي.

ونفى المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إصابته بفيروس كورونا كما تردد.