فجر السعيد: محمد رمضان نمبر وان لهذا السبب

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن رأيها في مسألة وصف الفنان المصري محمد رمضان لذاته بـ«نمبر وان»، مؤكدة أنها تجد الفنان رقم واحد بين الفنانين، وأرجعت السبب إلى اهتمام الكثيرين بترديد اسمه في البرامج التلفزيونية.

وقالت عبر صفحتها الشخصية بـ«فيسبوك»: «بتجيبوا سيرته في كل برامج رمضان وكل ضيف لازم تسألونه عن محمد مضان ليه، لأنه نمبر وان، ولو كره الكارهون أحاديثكم كلها عنه.. شاغلكم ليل نهار».

وتابعت: «وحتى لما حبيتوا تنافسوه في أعمال تصورتم أنها ستنهي (الأسطورة) عملتوا زي اللي يفك العمله فكيتوا محمد رمضان بـ 2 وثلاثة ممثلين من الصف الأول.. بطولات جماعية لن تنتج نمبر وان بل نمبر 2 أُس تربيع.. حقيقة»، فيما رد على كلماتها «رمضان» بوسم القلب لها.