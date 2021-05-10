صورة تكشف حقيقة انفصال محمد رمضان عن زوجته

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت صورة نشرها الفنان المصري محمد رمضان، عبر حسابه على "إنستغرام"، حقيقة نبأ انفصاله عن زوجته.

وتمثل الصورة، التي نفت صحة الشائعات المنتشرة خلال الأيام الماضية، أحدث ظهور للنجم مع زوجته، إضافة إلى مجموعة صور له مع والدته وأشقائه.

وقال رمضان، معلِّقاً على الصور: "عيلة رمضان في لمة رمضان، ربنا يحفظكم ومايحرمنيش منكم، أنتم وعيلتي التانية الجمهور الغالي".

وكانت أخبار قد انتشرت قبل فترة عن انفصال محمد رمضان عن زوجته بسبب عدم ظهورها معه، إلا أن شقيقه محمود نفى ذلك.

يُذكر أن محمد رمضان يشارك في السباق الرمضاني بمسلسل "موسى" الذي تدور أحداثه في أربعينيات القرن الماضي أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، ويتناول رحلة شخص من الصعيد يتوفى والده منذ صغره ويتحمل مسؤولية أشقائه.

والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج محمد سلامة، ويؤدي أدوار البطولة، إلى جانب رمضان، سمية الخشاب، ورياض الخولي، وسيد رجب، وغيرهم.