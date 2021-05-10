حقيقة خطوبة حلا الترك من فنان سوري

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى مدير أعمال الفنانة البحرينية حلا الترك خبر خطوبتها من الفنان السوري، عدي أيمن، مؤكداً أنه عار تماماً من الصحة ومجرد شائعات.

وكان اسم الفنانة الشابة وخبر خطوبتها قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وتوالت التعليقات للكشف عن هوية العريس.

وفاجأت الفنانة البحرينية حلا الترك متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها صورة جديدة هي الأولى لها منذ أزمتها مع والدتها منى السابر في القضية المالية التي أصبحت قضية رأي عام.

وظهرت حلا في إطلالة رمضانية أظهرتها بسن أصغر، حيث ارتدت عباءة بسيطة باللون الأصفر الكناري، ومزيّنة بالشراريب الناعمة التي تناسب إطلالات الشهر الفضيل.