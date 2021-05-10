ما حقيقة دخول الفنان سمير غانم في غيبوبة؟

المصدر: البيان الإلكتروني

نفت الفنانة المصرية نهال عنبر، المسؤولة عن ملف الصحة في نقابة المهن التمثيلية، ما تردد بشأن دخول النجم سمير غانم في غيبوبة بعد أن تعرض لخلل في وظائف الكلى، موضحة أنها تتابع الحالة أولاً بأول ولم تتلقَ أي معلومة عن دخول النجم في غيبوبة.

وتابعت نهال عنبر أن سمير غانم، ما زال داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى التي يتلقى فيها العلاج وتعتبر حالته الصحية غير مستقرة، حيث تعرض لأزمة تنفسية وأثرت على الصدر ما دفع الأطباء لوضعه على جهاز التنفس الصناعي، وفقا لليوم السابع.