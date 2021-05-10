وفاة الموسيقار المصري عبده داغر

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي الموسيقار المصري عبده داغر عن عمر يناهز 85 عاماً.

وأعلنت ماجدة داغر، ابنة الموسيقار الراحل، الخبر عبر حسابها في "فيسبوك"، قائلةً: "أبويا في ذمة الله، الله يرحمك يا بابا، أرجو الدعاء".

ونعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، داغر، مؤكدةً أن عالم الإبداع فقد أحد أهم نغماته الأصيلة وعبقرية فنية متفردة.

وقالت إيناس، بحسب ما ذكر موقع "المصري اليوم"، إن الراحل امتلك مفاتيح أسرار الموسيقى وخباياها، موضحةً أنه خلق أسلوباً مميزاً في العزف تحول إلى منهج علمي يتم تدريسه في ألمانيا.

يُذكر أن عبده داغر ولد في مدينة طنطا عام 1936، وتعلم العزف على آلة العود في سن السابعة، ثم جذبته آلة الكمان وتعلمها في سن العاشرة، بعدها عمل عازفاً في فرق العديد من مشاهير الغناء المصري، منهم أم كلثوم، ومحمد عبد الوهاب، ومحمد عبد المطلب.