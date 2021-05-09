مي العيدان تكشف عن مقدار ثروة عادل إمام وتقارن بينه وبين محمد رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، منشورا قارنت فيه بين الفنان المصري عادل إمام، والفنان المصري، محمد رمضان.

وشاركت العيدان صورة على حسابها على موقع "إنستغرام"، قارنت من خلالها بين النجمين المصريين، الأمر الذي أحدث ردود فعل متباينة لدى المتابعين بين مؤيد ومعارض لهذه المقارنة.

ونشرت العيدان صورة يظهر فيها إمام مع مبلغ يوضح ثروته التي بلغت 100 مليون دولار، حيث أصبح أغنى فنان في مصر.

لكن "العيدان" تسببت بحدوث موجة انتقادات من بعض المتابعين، بعد تعليقها الذي قالت فيه باللغة المحكية في الخليج العربي: "الكبير عادل إمام رسميا أغنى فنان مصري... شوفوا أشكثر محترم لا صور نفسي يرمي الفلوس الأرض ويمشي عليها وقال أناً نمبر ون... أحلى شي سواه الكنغ عادل أمام أن رفض محمد رمضان يمثل معاه... والله أنك تعرف اتفرق بين الرجال والعيال".

وتسبب المنشور في موجة تعليقات ناقدة لمضمون المقارنة، حيث طالب أحد الحسابات الإعلامية الكويتية بعدم الزج بنفسها في الشؤون الفنية المصرية، فيما ايد آخرون رأي العيدان.

يذكر أن موقع"CELEBRITY NET WORTH"، ذكر أن مقدار ثروة الزعيم عادل إمام بلغت نحو 100 مليون دولار أي ما يفوق مليار ونصف جنيه مصري تقريبا، مؤكدة أنه جمع هذه الثروة بعد مشواره الفني الطويل الذي بدأ به منذ عام 1960 حتى الآن.