الفنانة مي عمر تكشف عن اعتذارها عن مسلسل بسبب عادل إمام

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة المصرية مي عمر أنها اعتذرت عن المشاركة في أحد المسلسلات بسبب الفنان عادل إمام.

وقالت مي عمر، خلال لقائها في برنامج "العرافة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر قناة "المحور" المصرية، إنها اعتذرت عن المشاركة في مسلسل "هذا المساء" مع المخرج تامر محسن، لأنها كانت قد وقعت على مسلسل "عفاريت عدلي علام" مع الزعيم عادل إمام، ومسلسل "ريح المدام" مع أكرم حسني وأحمد فهمي.

وعبّرت عن سعادتها بالعمل مع الفنان عادل إمام في مسلسل عفاريت عدلي علام، قائلة: "تعلمت منه التواضع، وفي أول يوم تصوير جالي وقال لي مبروك.. عادل إمام بنظبط عليه الساعة وبيجي معلم ورقه وحافظ، بنحس كأنه لسه في الأول".

وأضافت: "لما مضيت ريح المدام اتفقت على إني أعمله بس لأن وقت التصوير كان طويلا جدا، ولما جالي مسلسل مع عادل إمام قلت لازم أشتغل وأستحمل وأوفق بين مواعيد التصوير".

وتابعت: "لما قعدت مع تامر محسن كنت زعلانة إني اعتذرت عن المسلسل ودي أول مرة أزعل على مسلسل اعتذرت عنه وقلت له لو سمحت كلمني بعد كده بدري".