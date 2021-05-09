تدهور الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري.. ونصيحة بعلاجها في الخارج

المصدر: البيان الإلكتروني

تدهورت الحالة الصحية للإعلامية المصرية إيمان الحصري، مجدداً عقب إجراء الأطباء عملية جراحية فجر أمس، لم يكتب لها الشفاء المأمول، الذي كان الرهان عليه طوال الأيام الماضية، وذلك وفق ما أعلنه أحد أعضاء الفريق الطبي المعالج.

وحسب مصدر طبي فإنه من الواضح أنَّ الحالة الصحية المتدهورة الآن باتت تستدعي ضرورة السفر للعلاج في الخارج بأسرع وقت خشية استمرار تدهور حالتها، خاصة أنَّها تعاني من مشاكل صحية جمة، كما نناشد الأصدقاء والمحبين استمرار الدعاء من أجل نجاح المحاولات الطبية الحثيثة لاستقرار الحالة الصحية لإيمان الحصري، وفقا لـموقع القاهرة 24.

كما عبّر الطبيب، عن أمله في نجاح محاولات ترتيب عملية السفر للعلاج في الخارج في أسرع وقت، خاصةً أنَّ الفريق الطبي نصح بسرعة إنهاء الإجراءات لوقف نزيف تسبب في تردي الوضع الصحي للإعلامية.

وكانت الإعلامية إيمان الحصري قد أجرت عملية جراحية دقيقه بداية الشهر الجاري، إلا أنَّها باءت بعدم النجاح، الأمر الذي استدعى خضوعها لعمليات جراحية أخرى لمحاولة وقف المضاعفات الخطيرة التي ترتب عليها عدم نجاح العملية الأولى.