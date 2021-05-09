فيديو.. أول ظهور للفنانة فيفي عبده بعد العملية الجراحية

المصدر: البيان الإلكتروني

طمأنت الفنانة المصرية فيفي عبده، جمهورها على حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية، من خلال فيديو على انستغرام.

قال فيفي، في الفيديو" يا مساء الفل وحشتوني جدا جدا كل سنة وانتم طيبين.. طبعا انتم عارفين إني كنت بعمل عملية ودلوقتي بتعافى وربنا يخليكوا ليا قد ما دعيتوا لي.. خلي بالكم من نفسكم عشان موضوع كورونا وربنا يشفي المصابين اللي أنا من ضمنهم".

وكانت الفنانة فيفي عبده، قد تعرضت مؤخرا، لوعكة صحية؛ نتيجة حقنة طبية خاطئة، نقلت على أثرها إلى المستشفى، لتظل بها لفترة، قبل أن تعلن، عبر حسابها على “إنستغرام”، شفاءها وعودتها للمنزل.