الإعلامي الرياضي السعودي عادل التويجري في ذمة الله

المصدر: البيان الإلكتروني

نعى الوسط الرياضي والإعلامي السعودي عادل التويجري، الذي وافته المنية مساء "السبت"، وسيوارى جثمانه الثرى "الأحد" في مقبرة النسيم بالعاصمة الرياض.

ونعى الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي على حسابه في "تويتر" عادل التويجري الذي توفي نتيجة سكتة قلبية عن عمر يناهز 40 عاماً، وفقاً لصحيفة الرياض.

وأثار خبر وفاته حزن وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث دشنوا له وسماً بعنوان “عادل التويجري” عبروا من خلاله عن حزنهم الشديد وصدمتهم بالخبر خاصة أن آخر ظهور له كان يوم "الجمعة ".

وقال الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": يتقدم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بخالص العزاء والمواساة لأسرة الزميل عادل التويجري.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما نعى مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل عضو مجلس إدارة نادي الهلال سابقاً الإعلامي الرياضي عادل التويجري "رحمه الله".