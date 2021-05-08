وفاة الموسيقار جمال سلامة تشعل معركة ميراث بين أسرته

المصدر: البيان الإلكتروني

أشعلت وفاة الموسيقار المصري جمال سلامة معركة ضارية بين أسرته.

وذكر موقع صحيفة "الشروق" أن أفراد أسرة سلامة، الذي رحل أمس عن دنيانا متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تبادلوا الاتهامات وتحرير المحاضر في الشرطة بسبب خلافهم على الميراث.

وأقدم فاروق سلامة، شقيق الراحل، وابنته نورهان فاروق سلامة على تحرير محضر ضد طليقة جمال، التي حررت محضراً هي الأخرى متهمةً إياهما بتبديد ممتلكات الموسيقار وإخفاء بعضها.

وقال فاروق إن ما فعله كان بتفويض رسمي من ابنة جمال لمنع أي شخص من دخول منزل الموسيقار، معترضاً على اتهامات طليقته بالاستيلاء على الشقة.

يُذكر أن طليقة الموسيقار الراحل، وتُدعى وفاء بناني، هي والدة نجليه هاني ودينا.