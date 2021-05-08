بعد إصابتها بكورونا.. فريدة سيف النصر تكشف تطورات حالتها الصحية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، معلنةً تعافيها من الوباء بعد خضوعها لبروتوكول العلاج وظهور سلبية المسحة الأخيرة.

وقالت فريدة، اليوم، عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله، هدية عيد ميلادي النهاردة كبيرة أوي من رب العالمين، كورونا سلبي.. دعوة أمي".

وكانت الفنانة، التي تخوض سباق رمضان الدرامي لهذا العام، قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا منذ أيام، مطالبةً جمهورها ومتابعيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

يُذكر أن فريدة سيف النصر تشارك في مسلسل "موسى" الذي تدور أحداثه في حقبة الأربعينيات والخمسينيات أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، ويسلط الضوء على شخص من الصعيد توفي والده منذ صغره، ويتحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات، ويؤدي دوره الفنان محمد رمضان.