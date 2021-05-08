حالته حرجة جداً.. إيمي سمير غانم تطلب من جمهورها الدعاء لوالدها

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد تأكيد مصدر طبي أن حالة الفنان المصري الكبير سمير غانم حرجة جدا، طلبت ابنته الفنانة إيمي سمير غانم، من جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الدعاء لوالدها ووالدتها دلال عبدالعزيز.

وخاطبت إيمي جمهورها عبر حسابها في إنستغرام، ونشرت صورة تتضمن أدعية بالشفاء لوالديها وعلقت: "أرجو الدعاء".

وتضمنت كلمات الأدعية "اللهم يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم، نسألك أن تنعم على سمير غانم ودلال عبد العزيز بالشفاء والعافية، اللهم داوي سمير غانم ودلال عبد العزيز بدوائك واشفهم بشفائك واغنهم بفضلك عمن سواك".

ويرقد الفنان الكبير سمير غانم، في العناية المركزة بمستشفى بالمهندسين بسبب مشاكل خطيرة في الكلى، حيث أشارت مصادر مقربة من الأسرة إلى أن الحالة غير مستقرة بسبب كبر سنه.

وكان الإعلامي عمرو أديب، قال ببرنامج "الحكاية" عبر قناة "إم بي سي مصر": "آخر الأخبار اللي عندنا أن الأستاذ سمير غانم تم نقله للمستشفى بالأمس بسبب الكلى وليس الكورونا.. اتنقل المستشفى بسبب تعب في الكلى وليس كورونا".

وأضاف "أما الفنانة دلال عبد العزيز فما زالت تعاني من كورونا اللعينة، وإن شاء الله تبقى كويسة، نرجو الدعاء لهما بالشفاء، نحن نحب سمير غانم ودلال عبد العزيز وأسعدونا كتير".