ساندي تكشف عن جديدها الغنائي

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت المغنية ساندي عن استعدادها لتقديم «دويتو» جديد مع المطرب الكندي لبناني الأصل كارل وولف، حسب ما ذكر موقع سكاي نيوز، في الوقت الذي تحدثت به عن سبب تغيبها عن السينما منذ آخر أعمالها في 2014، ومشاريعها الفنية المقبلة التي وصفتها بـ«المفاجأة».

وقالت ساندي إنها تستعد لطرح أغنيتها الجديدة مع وولف في عيد الفطر، مردفة: «هذا العام لديّ تحديات كثيرة مع نفسي، وأعمال بمثابة المفاجأة سوف تظهر في الأيام المقبلة».

وتحدثت عن آخر أغانيها وهي «ازيك النهاردة»، مشددة على أن كواليس العمل عليها كانت تتميز بالسرعة.

وقالت: «كنت أمتلك العديد من الأفكار، وفضلت أن أبدأ بالتعاون مع الملحن عزيز الشافعي، وبمجرد سماعي أول أغنية تم اختيارها كنت متحمسة جداً، ولم تستغرق وقتاً في التحضير». كما تطرقت ساندي إلى سر ابتعادها عن السينما منذ آخر أعمالها «خطة جيمي» عام 2014، قائلة: «في الحقيقة أنا لم أبتعد عن السينما، لكني رفضت كثيراً من الأعمال في فترة كورونا. كنت قلقة، وكذلك لم أكن أفضل الأعمال التي كانت تعرض علي، رغم أن بعضها كان سيضيف لي، لكن شعرت بأني سأصبح في وجه المدفع وأنا لا أفضل هذا، لأن الفيلم لو لم ينجح أنا من سأتحمل الخسارة».