وفاة الموسيقار المصري جمال سلامة متأثراً بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي، منذ قليل، الموسيقار المصري جمال سلامة متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عن عمر يناهز 75 عاماً.

وأكد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، خبر وفاة سلامة، موضحاً أنه يجري الآن تحديد موعد ومكان الجنازة، حسبما ذكر موقع "بوابة الأهرام".

كانت نقابة المهن الموسيقية المصرية أعلنت منذ أيام إصابة الموسيقار الكبير بكورونا، مؤكدةً نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

يُذكر أن جمال سلامة درس الموسيقى على مستوى متقدم في الاتحاد السوفيتي، وحصل على أعلى مؤهل للتخصص في كونسيرفتوار تشايكوفسكي في موسكو عام 1976، ولحَّن لصباح أغاني فيلم "ليلة بكى فيها القمر" التي من أهمها أغنية "ساعات.. ساعات"، وتعاون مع سميرة سعيد في عدد من الأعمال، أبرزها: "احكي ياشهرزاد"، و"مش حتنازل عنك"، و"قال جاني بعد يومين".