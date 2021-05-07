الناقد الفني طارق الشناوي: هذه مشكلة الفنان محمد رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الناقد الفني طارق الشناوي عن المشكلة التي يرى أنها السبب في المعارك المشتعلة حول الفنان المصري محمد رمضان.

وقال الشناوي، خلال لقائه مساء أمس مع الإعلامية أميرة بدر في قناة "الشمس"، إن رمضان عنده مشكلة يمكن تلخيصها في جملة واحدة: "ومن التريند ما قتل"، موضحاً أنه مغرم بـ"التريند" ويرتكب حماقات ويدخل في معارك مجانية.

وعمَّا أثاره مسلسل "موسى" من جدل حول شخصية الفنان الراحل إسماعيل ياسين، تساءل طارق: "لماذا أضع في المسلسل مشهداً مثل مشهد إسماعيل ياسين، وما قيمته؟!"، مشيراً إلى أنه يتفهَّم أن محمد رمضان "قد لا يكون هو الذي وضعه في المسلسل، لكنه بالتأكيد وافق عليه."

ولفت إلى أن المسلسل، الذي يؤدي بطولته رمضان ويخوض السباق الرمضاني الحالي، يحظى بنسبة مشاهدة عالية برغم تحفظاته عليه، مؤكداً أن مخرج المسلسل محمد سلامة جيد جداً، لكن الفنان محمد رمضان عنده مشكلة.