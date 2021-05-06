لماذا طُلقت الفنانة نهلة سلامة بعد 48 ساعة من زواجها؟

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة المصرية نهلة سلامة أن إحدى زيجاتها استمرت 48 ساعة فقط ،مشيرة إلى أن تلك الزيجة كانت لشخص من خارج الوسط الفني.

وأوضحت أن سبب فشل الزواج سريعا هو أن زوجها طالبها بعدم الذهاب إلى المسرح، وكانت ملتزمة بعقود وشروط جزائية، وطالبها بالتوقف عن التمثيل، قائلة: "اتجوزت خارج الوسط الفني واطلقت بعد 48 ساعة".

وذكرت نهلة سلامة، خلال لقائها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" المصرية، أن زواجها من المخرج محمد خان استمر لشهرين أو 3 أشهر.

وأكدت أن المشاكل بينهما تسببت في الوصول لمرحلة الطلاق، كما أنهما قرروا الانفصال بسبب فرق السن الذى وصل بينهما إلى 25 سنة.