المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة رانيا شاهين، عن إصابة الفنان المصري هشام المليجي بفيروس كورونا.

وكتبت رانيا شاهين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "جاري العزيز وصديقي وزميلي الممثل المكافح المظلوم الشاطر المحترم الجدع الطيب وأخويا جاله كورونا.

وأضافت: "أرجو من الناس إنها تدعيله لأنه طيب جدا وتعبان جدا، هشام المليجي ربنا يشفيه إن شاء الله".

يذكر أن الفنان هشام المليجي له عدد من الأعمال المهمة في السينما والتليفزيون، أبرزها "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، مع الفنان محمد هنيدي، و"الداعية"، و"حارة اليهود"، و"بوحة"، و"أوراق مصرية"، ومسلسل "العصيان" مع الفنان الراحل محمود ياسين، وغيرها من الأعمال الفنية، وفقا لموقع مصراوي.