إصابة الفنان وائل رمضان إثر تعرضه لهجوم مسلح

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيب الفنان السوري وائل رمضان بجروح طفيفة نتيجة تعرضه لهجوم من قبل مسلحين مجهولين على طريق بيروت.

وقال الفنان السوري لموقع "بوسطة" إنه تعرض لهجوم من قبل 3 مسلحين قدموا بثلاث سيارات وأشهروا السلاح في وجهه ليتظاهر أماهم بأنه فقد حياته عندما اقتربوا منه.

وأضاف، أن المسلحين تركوه إثر ذلك ومضوا، مشيراً إلى أن ماحدث مخطط له ومقصود على حد وصفه.

واختتم حديثه بالقول «لولا لطف الله ما كنت حالياً بين عائلتي وأحبتي».

يذكر أن الفنان السوري وائل رمضان "49 عاما" متزوج من الفنانة السورية سلاف فواخرجي عام 1999، ولديه في رصيده الفني العديد من الأعمال الدرامية.