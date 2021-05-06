"المقعد".. كتاب جديد لـ "ميغن" حول علاقة الآباء بالأبناء

المصدر: البيان الإلكتروني

تخوض ميغن ماركل غمار أدب الأطفال من خلال كتاب عن "الروابط الخاصة بين الأب وابنه" مستوحى من زوجها الأمير هاري ونجلهما آرتشي، حسب ما أعلنت مؤسَسَة الزوجين يوم أول أمس الثلاثاء.

ويحمل الكتاب عنوان "ذي بنش" (المقعد) ويصدر في 8 يونيو، ونقل بيان لمؤسسة "آرتشويل" عن دوقة ساسكس قولها إنه كان في الأصل "قصيدة" كتبتها إلى زوجها "بمناسبة عيد الأب، بعد شهر من ولادة آرتشي" في مايو 2019.

والقصة مصحوبة برسوم إيضاحية للفنان الأمريكي الأسود كريستيان روبنسون "تجسد الدفء والفرح والراحة في العلاقة بين الآباء وأبنائهم من كل الأصول الاجتماعية"، على ما أضافت ماركل التي تضع مولودتها الجديدة في الصيف المقبل.

وأكدت الممثلة السابقة في المسلسل التلفزيوني "سوتس" المولودة لأب أبيض وأم سوداء رغبتها في تصوير هذا "الرابط الخاص من منظور الشمولية".

وأضاف البيان أن الكتاب يتناول "مختلف الوجوه التي يمكن أن يتخذها الحب" وطريقة "التعبير عنها في أسرة عصرية".

وسيصدر الكتاب، وفق "مونت كارلو"، الكتاب في الولايات المتحدة عن دار "راندم هاوس تشيلدرن بوكس"، وفي كندا عن دار "توندرا بوكس"، وكذلك في بريطانيا وإيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا والهند وجنوب إفريقيا عن دار "بافين".