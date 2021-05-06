لهذا السبب.. نوال الزغبي تستقيل من نقابة الفنانين اللبنانيين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت المطربة اللبنانية نوال الزغبي استقالتها من نقابة الفنانين المحترفين في لبنان.

وأوضحت نوال، أمس، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن قرارها جاء بسبب "المواقف الأخيرة التي لا تليق بالفنان اللبناني بشكل عام أو بتاريخ الفن أو بالدور الريادي الذي لعبه لبنان في عالم الفن وحرية التعبير"، على حد وصفها.

يُذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي كان أغنية "عقلي وقف" التي حققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر قناة شركة روتانا الرسمية على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.