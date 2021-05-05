أحمد سعد يكشف أسرار مشهد زواج سمية الخشاب ومحمد رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان المصري أحمد سعد، كواليس ظهوره في مشهد زواج سمية الخشاب ومحمد رمضان ضمن أحداث مسلسل "موسى" الذي أحدث ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووجه أحمد سعد في تسجيل صوتي لأحد البرامج، الشكر للفنان محمد رمضان وقال "عايز أشكر صديقي العزيز محمد رمضان أنه عزمني في فرحه على سمية وكنت هزعل أوي لو مكنش عزمني في مناسبة سعيدة جدا زي دي، لما كلمني أجي أغني وافقت في الحال".

أما عن ردود أفعال المشاهدين، قال أحمد سعد إن المشهد سبب ضجة كبيرة وردود الأفعال كانت مضحكة للغاية وأسعدته كثيرا حتى وإن طالته بسبب علاقته بسمية الخشاب.

وتابع "أنا شايف الناس مستمتعة وأكيد استغربوا الموقف، أنا كمان استغربت".

وعن كواليس المشهد، أوضح أحمد سعد أن اليوم كان حلو ومر بسلام، قابلت سمية وسلمت عليها وسلمت عليا وهزرنا وضحكنا بس فوجئت بأنها قالت على وجودي رزق وجايله.. محصلش أنا روحت بالحب مأخدتش أي فلوس عشان بحب محمد رمضان وليا نجاحات كتير معاه".

وعن الصور التي نشرتها سمية الخشاب بعد عرض الحلقة وأحدثت ضجة لأن الجمهور ربط بينها وبين ظهوره، قال "بلاش حركات من تحت لتحت".

وأردف قائلا "أنا مبفكرش بالطريقة دي، بفكر بطريقة عملية أنا خاطب دلوقتي وبحب خطيبتي ومعنديش خلافات مع سمية فبلاش الحركات اللي من تحت لتحت".

وأصبح مشهد زفاف الفنانة سمية الخشاب والفنان محمد رمضان، فى مسلسل موسى، الذي أحياه المطرب أحمد سعد، حديث الساعة عبر منصات السوشيال ميديا، بعد أن نشر كل منهما صوراً من كواليس حفل الزفاف قبل ساعات من عرض الحلقة.

ودشن رواد موقع "تويتر"، هاشتاغ جديد حمل عنوان "سمية الخشاب"، تزامنا مع انتشار صور الحفل زفافها من الفنان محمد رمضان. وتفاعل عدد كبير من مغردي "تويتر"، مع الهاشتاغ وحرصوا على التعليق من خلال العديد من "الكوميكس الساخرة".

وسبق أن تزوج أحمد سعد وسمية الخشاب، في أكتوبر من العام 2017، وانفصلا في مارس 2019 بعد زواج دام نحو 18 شهرًا، وعقب ذلك تبادلا التصريحات الهجومية.