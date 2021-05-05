ما الآثار الجانبية للعمليات التي أجرتها الفنانة حورية فرغلي؟

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي، عن المشاكل الصحية التي تعرضت لها بعد خضوعها للعديد من العمليات في الفترة الأخيرة.

وأكدت فرغلي في أول مداخلة هاتفية لها، منذ عودتها من رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية، إنها "ولدت من جديد"، مؤكدة على سعادتها بعودة ملامحها الطبيعية بعد خضوعها للعديد من العمليات الجراحية التجميلية في أنفها.

وأضافت حورية: "طبيبي المعالج طمأنني وطلب مني العودة من جديد إلى الولايات المتحدة في أغسطس للاطمئنان، فهو يخشى إصابتي بأي عدوى، لكنه نصحني بالعودة لحياتي الطبيعية"، وفقا لموقع "في الفن".

وتحدثت حورية حول الآثار الجانبية التي أصابتها بعد إجراء العمليات الجراحية، وقالت: "صوتي سيعود بالتدريج لطبيعته، وفي الفترة الأخيرة كنت أقابل مشاكل في السمع ولكن الحمدلله تحسن الوضع الآن".

وأكدت حورية أن الأطباء أكدوا لها على أنه "لا توجد آثار جانبية للعمليات التي أجريتها".