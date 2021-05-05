الفنان المصري خالد سليم ينال التأشيرة الذهبية في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

حصل الفنان المصري خالد سليم على الإقامة الذهبية في الإمارات ومدتها 10 سنوات.

وتمنح التأشيرة الذهبية للمستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين.

ونشر الفنان المصري صورة له وهو يتلقى الإقامة الذهبية عبر حسابه في «انستغرام»، موجها الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال النجم المصري على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام": "أتقدم بخالص الشكر لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي على دعمه للفنانين والمبدعين، كل الشكر والتقدير إلى هيئة الثقافة والفنون بدبي لمنحي الإقامة الذهبية لمدة عشر سنوات والإدارة العامة للهجرة والجنسية على مجهوداتهم وحسن الاستقبال والحفاوة، ربي يحفظ هذا البلد حكومة وشعباً".

ويذكر أنه يعرض للنجم خالد سليم آخر أعماله في الدراما التلفزيونية "جمال الحريم" عبر قنوات DMC بمشاركة النجمة نور وعدد كبير من الفنانين، والذي حقق مشاهدات ضخمة وردود فعل مميزة، وتصدر مؤشرات البحث في كل حلقاته. ويعد المسلسل من الأعمال المميزة والمختلفة، وشارك في بطولته نخبة من النجوم المتميزين، منهم نور اللبنانية ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحي، حازم سمير، إيهاب فهمي، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفي، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجي.