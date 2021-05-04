تطورات الحالة الصحية للفنانة سمير غانم ودلال عبد العزيز

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت مصادر مقربة من أسرة الفنان المصري سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز عن استقرار الحالة الصحية لهما خاصة الفنانة التي كانت حالتها أصعب من زوجها بعد أن تمكن الفيروس من الرئة بشكل كبير لدى دلال عبدالعزيز ومع نقلها للعناية المركزة بدأت الحالة الصحية لها في الاستقرار.

وفي السياق ذاته وقبل أيام قال الإعلامي عمرو أديب: إن هناك تحسنًا في الحالة الصحية للأختين دنيا وإيمي سمير غانم بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وأكد "أديب" خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز بعد إصابتهما بكورونا ونقلهما إلى المستشفى مقلقة، معقبًا: "هناك قلق شديد على صحة سمير غانم ودلال عبد العزيز".

وأضاف أن الفنانة دلال عبد العزيز تم نقلها إلى العناية المركزة منذ 11 يوما وبعدها بأيام تم نقل زوجها الفنان سمير غانم هو الآخر إلى المستشفى؛ ما يعني أن حالته لم تعد تصلح أن يظل في المنزل.

وأشار عمرو أديب إلى أن الحالة الصحية للفنان سمير غانم مستقرة، لكن هناك قلقا شديدا على الحالة الصحية لزوجته الفنانة دلال عبد العزيز.

تابع: "إن شاء الله ربنا يشفي سمير غانم ودلال عبد العزيز ويرجعهما لبيتهما، ووباء كورونا أصبح مزعجًا، خاصة لما بيودي الناس المستشفى".