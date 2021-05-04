حمو بيكا يقدم نصيحة للأطباء والمهندسين: «شغلوا دماغكو»

المصدر: البيان الإلكتروني

في رد قوي على الهجوم الذي يتعرض له والفارق المادي الذي يتقاضاه مطرب المهرجانات، والطبيب أو المهندس، قال المطرب الشعبي حمو بيكا «شغلوا دماغكو عشان تنجحوا زيي».

وجاء رد بيكا خلال لقاء تلفزيوني في برنامج «لحظات جريئة» الذي تبثه إحدى القنوات المصرية، ويقدمه الإعلامي أحمد سالم، على عدد من المهندسين والأطباء الذين ينتقدونه في وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تفاوت الأجور بينهم وبينه، قائلاً: «هيفضل يقول كدة وهيفضل كدة طول حياته» ليرد عليه مقدم البرنامج: «هما بيحسوا إن الهرم مقلوب» ليرد بيكا «خلاص يعدلوه».

واستطرد بيكا: «ركز في شغلك أنت مهندس هاتني أبقى مهندس؛ إنت أهلك صرفوا عليك وأنا طول حياتي متبهدل كنت بشقى وبتعب وبنام على الرمل وانتوا بيتصرف عليكو وعايشين على الفرش».

وتابع: «ما تشغل دماغك.. والا أنت عايز تنام والفلوس تجيلك.. في مثل بيقول اللي يبص لعيشة غيره تحرم عليه عيشته».