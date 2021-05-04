الموت يفجع الفنان السعودي عايض

المصدر: البيان الإلكتروني

نعى الفنان السعودي عايض يوسف، شقيقته عبير التي وافتها المنية أمس الاثنين متأثرة بمرضها.

وكتب عايض على حسابه بتويتر، (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)).

انتقلت الى رحمة الله اختي عبير، اللهم يارب اغسلها بالماء والبرد و قها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة.

وكان الفنان السعودي قد طلب من متابعيه الدعاء لأخته بالشفاء من المرض في العشر الأواخر من رمضان داعيا الله أن يشفي كل مريض.

وقدم عايض يوسف اليوم شكره لجميع من شارك في التعزية والدعاء للفقيدة سائلا الله عزوجل أن يتقبل دعائهم ولايريهم مكروه في من يحبون.