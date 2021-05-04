نقل الفنان المصري عماد محرم إلى العناية المركزة

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرض الفنان المصري عماد محرم لوعكة صحية نقل على أثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات السادس من أكتوبر، وذلك بعد شعوره بآلام حادة في عضلة القلب، وعدم القدرة على التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم.

وقالت داليا زوجة الفنان عماد محرم إن زوجها تم وضعه منذ 3 أيام داخل غرفة العناية المركزة بسبب ضعف عضلة القلب وانخفاض نسبة الأكسجين، مضيفه:" أن زوجها أخذ جرعة لقاح كورونا قبل أيام، وأجرى مسحة كورونا الأولى وجاءت سلبية وأجرى المسحة الثانية لكورونا اليوم وننتظر النتيجة مطالبة الجميع الدعاء له بالشفاء العاجل"، وفقا لليوم السابع.

وقدم الفنان عماد محرم العديد من الأعمال الفنية وخصوصًا أدوار الشر، ومن أشهر أفلامه فيلم العفاريت مع عمرو دياب ومديحة كامل.