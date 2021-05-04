تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية العراقية ودخولها العناية المركزة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت ابنة الفنانة نادية العراقية دخول والدتها العناية المركزة، وتدهور حالتها الصحية، وطالبت من الجمهور الدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل، وكتبت عبر حساب والدتها على فيسبوك: "أنا مي.. ماما في العناية المركزة حالتها حرجة وصعبة جدا من يومين أرجوكم ادعولها بالشفاء بحق الأيام المفترجة دي أنا كان لازم اكتب البوست ده عندها يمكن دعاكم يقدر يعمل حاجة.. اللهم إني لا أسالك رد القضاء ولكني اسألك اللطف فيه".

وأصيبت الفنانة نادية العراقية في شهر أبريل الماضي بفيروس كورونا، وكتبت وقتها "هجمت كورونا على بيتنا ربنا ما يوريها لحد مش عرفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة زي ميكون عاملة حادثة واتكسرت اللي جتله كورونا يحكيلي عمل إيه وهل هناك أطباء يجو البيت يعملوا تحاليل دم؟ دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير".

وشاركت الفنانة نادية العراقية في الماراثون الدرامي لشهر رمضان من خلال مسلسل "أحسن أب" للفنان على ربيع وتدور أحداثه في إطار كوميدي خلال 15 حلقة، وعرض في النصف الأول من شهر رمضان.