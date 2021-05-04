محبوب الجزائريين الممثل صالح أوقروت يصاب بالسرطان

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيب الممثل الجزائري الكبير صالح أوقروت بمرض السرطان، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكشف، المنشط الإذاعي والتلفزيوني "إبراھیم إربن" وھو ابن زوجة صالح أوقروت، أن محبوب الجمھور الجزائري أصیب بمرض السرطان، ويتواجد في وضعیة صحیة خطیرة جداً.

كما أفاد "إربن"، في تصريح خاص "للبلاد. نت"، أنه قد تم تشخیص المرض الذي يعاني منه صالح أوقروت بداية شھر رمضان، وتبین أنه يعاني من مرض السرطان، مؤكدا في ذات السیاق أن الأطباء طلبوا بضرورة نقل "صويلح" للعلاج في الخارج.

وناشد، "إربن" السلطات الجزائرية بالتكفل بحالة الفنان القدير، وتسھیل نقله إلى الخارج للعلاج، بناء على توصیات أطبائه.

واھتزت، مواقع التواصل الإجتماعي سھرة أمس بعد انتشار خبر تدھور الحالة الصحیة لصالح أوقروت.

ولقي محبوب الجمھور الجزائري " تضامنا منقطع النظیر من جمھوره ومحبیه وكل الأوساط الفنیة والثقافیة في الجزائر الذين تعاطفوا معه وتمنوا له الشفاء العاجل والعودة سريعا للشاشة.

في غضون ذلك، أمرت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية مليكة بن دودة، أمس الاثنين، بمباشرة إجراءات سريعة للتكفل بالوضع الصحي للفنان القدير صالح أوقروت، الذي تعرض لوعكة مفاجئة.

وأكدت الوزيرة في بيان نشر مساء أمس أنها تتابع عن كثب الحالة الصحية لهذا الفنان الكبير، وتتمنى له الشفاء العاجل والعودة إلى جمهوره ومحبّيه.

يذكر أن الفنان صالح أوقروت يعتبر من الفنانين الموهوبين الذين ميزوا بحضورهم الدراما الجزائريين في السنوات الأخيرة ونال شهرة كبيرة بفضل ادائه المقنع لشخصيات أصبحت محبوبة في الوسط الجماهيري.