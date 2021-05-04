أول تعليق لأحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

المصدر: وكالات

بعد ظهوره يغنى في فرح محمد رمضان وسمية الخشاب ضمن أحداث مسلسل موسي والذي يذاع حالياً على إحدى القنوات المصرية، علق أحمد سعد على صورته وهو يغني في الفرح " ألف مبروك عليه"، مضيفاً أنه سعيد للغاية بنجاح الأغاني التي قدمها في موسم رمضان للعام الثانى على التوالي.،وفقاً لوسائل إعلام مصرية.

وشاركت الفنانة سمية الخشاب، جمهورها ومتابعيها، صوراً من حفل زفافها على الفنان محمد رمضان ضمن أحداث الحلقة 21 من مسلسل "موسى" والذي يعرض عبر احد القنوات المصرية في رمضان.

وعلّقت سمية، على الصور التي نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام"، قائلة: "سمعوني زغروطة لأحلى موسى وحلاوتهم.. أحلى ليلة عمر".

وبين الصور التي نشرتها "سمية"، صورة يظهر فيها إلى جوارهما مطرب حفل الزفاف الفنان أحمد سعد.

وكان الفنان محمد رمضان، نشر عبر حسابه في "فيسبوك"، صوراً من حفل زفاف "موسى" على "حلاوتهم"، وظهر خلالها الفنان أحمد سعد وهو يُحيي حفل الزفاف.

وعلّق رمضان على الصور قائلا: "الليلة فرحة موسى.. مستني رأيكم في الحلقة 21 من ملحمة موسى.. محمد رمضان.. سمية الخشاب.. أحمد سعد.. ثقة في الله نجاح".