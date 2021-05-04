وفاة المطرب المصري ماهر العطار بعد صراع مع المرض

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي، اليوم، المطرب المصري ماهر العطار عن عمر يناهز 83 عاماً بعد صراع مع المرض.

وقال فهد العطار، نجل شقيق المطرب الكبير، عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي المطرب ماهر العطار، السلام أمانة لأبويا، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، وداعاً عميد عائلة الفن والعطارين، برجاء الدعاء".

وكان الفنان الراحل قد نُقل إلى المستشفى منذ أيام بعد إصابته بالتهاب في الشعب الهوائية وضيق في التنفس.

يُذكر أن ماهر العطار اشتهر بتقديم اللون الشعبي من الأغاني، ومن أشهر أغانيه "افرش منديلك"، "قمري أنا"، "ورد الجناين"، وقدَّم عدداً من الأفلام، أبرزها: "بنات بحري"، "حب وحرمان"، "احترسي من الحب"، "أنا وأمي"، "النغم الحزين".