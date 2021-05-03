معجب يقتحم منزل الفنان إيهاب توفيق

المصدر: البيان الإلكتروني

اقتحم أحد المعجبين منزل الفنان إيهاب توفيق، مختبئاً في غرفة نومه.

وقال إيهاب، خلال لقائه مساء اليوم في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي على قناة "القاهرة والناس": "كنت في مرة مستني صديقي حمدي الملحن عشان نسمع ألحان ونقعد قعدة شغل، وعادة حمدي بيجي يطلع، وهو من أصحابي المقربين ويستناني في أي حتة في البيت، وبلغت أفراد الأمن تحت البيت أن الأستاذ حمدي الملحن جاي".

وأضاف: "لقيت حد بيفتح باب الأوضة وداخل، وقلت له: أنت مين؟ ولما سألت الأمن: مين ده؟ افتكروه حمدي صديقي".

وأوضح أن الشخص الذي اقتحم غرفته "واحد جاي بالصدفة يعرض أغاني، وعايز يوصلهم لي".