ماذا قالت حورية فرغلي عن تشبيهها بـ مايكل جاكسون؟

المصدر: البيان الإلكتروني

ردت الفنانة المصرية حورية فرغلي على تعرضها لكثير من التنمر وكذلك وصفها بأنها أصبحت تشبه مايكل جاكسون، وهو الأمر الذي أغضبها للغاية، قائلة «زعلت أوي ومكنش ينفع يتقال عني إني أشبه مايكل جاكسون وإني شكلي وحش أوي كده خلوني فقدت الثقة في نفسي كبنت».

وتابعت حورية فرغلي قائلة: «دول قالوا عني إني عملت مسلسل ساحرة الجنوب علشان بقى شكلي وحش ويخوف فباخد أدوار تليق عليا، حسبي الله، أنا كنت بطلت أهتم بنفسي بطلت أحط ميك أب وأعمل شعري».

يذكر أن أزمة الفنانة حورية فرغلي كانت قد بدأت عندما تعرضت لحادث سقوط من على ظهر الحصان ما تسبب في كسر في أنفها وبعدها حاولت إجراء عدد من العمليات ولكنها باءت بالفشل.

ولكن مؤخرا سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأجرت أربع عمليات وبالفعل حققت النجاح المطلوب وعادت مؤخراً إلى القاهرة.

وأكدت أن هناك الكثير من الوسط الفني قد خذلوها ولم يسألوا عنها ومنهم أقارب لها لم يرفعوا سماعة تليفون عليها.