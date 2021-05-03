وفاة الفكاهي الجزائري "نوري" "عاشور العاشر"

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت وسائل إعلام محلية إن الممثل بلاحة بن زيان، المعروف باسم "النوري" في مسلسل "عاشور العاشر"، توفي أمس الأحد بعد معاناة مع المرض.

وحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، كان الممثل قد أجرى عملية جراحية على مستوى شرايين القلب بالمستشفى العسكري بولاية وهران.

وكشف "النوري"، حصريا للنهار إنه كان مريضا خلال التصوير وإن الله أعطاه القوة ومكنه من التغلب على المرض أثناء العمل.

وأضاف الممثل الكوميدي أنه تعب كثيرا، كما أنه أجرى عملية جراحية على مستوى شرايين القلب.

وترك الممثل القدير رصيدا ثريا من الأعمال التلفزيونية والمسرحية منها: عــايــــش بالــهـــــــف 1992، ناس ملاح سيتي 2006، يوميات الزربوط 2008، جمعي فاميلي 2008-2009-2011، بوضو 2013-2014-2015-2016، دار الجيران 2013، فاميليا ستار 2013، دار البهجة 2013، ليزميقري 2014، سلسلة عاشور العاشر 2021.

وسيشيّع الفنان الفقيد بلاحة بن زيان اليوم بمقبرة سيق في معسكر.