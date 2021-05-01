وضع الفنان سمير غانم على أجهزة التنفس بسبب مضاعفات كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

يعني الفنان المصري الكبير سمير غانم من حالة صحية غير مستقرة بعد نقله لمستشفى العزل إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال مصدر مقرب من الفنان الكبير إنه تم وضعه عقب وصوله للمستشفى على أجهزة التنفس، وذلك خوفا على صحته وخوفا من تطور الحالة ومضاعفاتها نظرا لكبر سنه، وفقا لموقع صدى البلد.

ويعاني الفنان الكبير سمير غانم من مضاعفات فيروس كورونا حيث تم نقله لأحد المستشفيات بمنطقة المهندسين لتلقي العلاج هناك، بينما تم نقل زوجته الفنانة دلال عبد العزيز إلى مستشفى بالقرب من طريق السويس -شرق القاهرة- لتلقي العلاج هناك، حيث كانت قد أصيبت بالمرض منذ أسبوعين هي وابنتها الفنانة دنيا سمير غانم.