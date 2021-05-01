تفاصيل معاناة الفنان باسم ياخور مع كورونا في صمت

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر الفنان السوري باسم ياخور، صورة له عبر فيسبوك، ظهر فيها خلال وجوده بأحد مستشفيات العزل، لتلقي العلاج من فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، ليفاجئ أصدقاءه ومحبيه برحلة معاناته مع الفيروس بعدما شفي منه مؤخرًا.

وظهر باسم ياخور، في الصورة، وهو يتلقى جلسة تنفس بأنبوب أكسجين، وحمل رسالة شكر لكل من سانده في هذه الوعكة الصحية، التي تكتم عن تفاصيلها، إذ علق: «من قلبي شكرا لوقفتكم معي. وشكر كبير للصديق والأخ Rami Shadideh لولاك يمكن ماكنت اليوم موجودا».

وحول رحلة معاناة باسم ياخور، مع فيروس كورونا، كشف الصحفي السوري أحمد الدرع، أن النجم كانت حالته حرجة، لكنه قرر أن يقاتل الفيروس في صمت حتى لا يزعج محبيه، ولكنه قرر أن يكشف القصة بعدما انتصر على الفيروس القاتل.

وكتب أحمد الدرع -عبر فيسبوك- راصدًا رحلة ومعاناة باسم ياخور مع فيروس كورونا المستجد: «كنت قد نشرت منذ حوالي أربعة ايام.. عن صديقي النجم الذي يعاني من الوباء بصمت وحيدا رافضا بشكل قاطع ان يعرف اي أحد لكيلا ينقل العدوى لاحد من أصدقائه... اليوم أعلن الصديق الغالي باسم ياخور عن اصابته بالوباء بعد ان تحسنت حالته... باسم عانى كثيرا جدا بصمت خوفا على من يحبهم... قاتل المرض الشرس وحيدا وانتصر عليه بعزيمته القوية».

وتابع الدرع: «من يعرف كم عانى باسم وصبر وتحمل.. سيعرف جيدا اننا امام نجم وانسان ومقاتل ورجل بكل معنى الكلمة... الحمد لله ع سلامتك يا صديقي... احترمت الامانة وما حكيت لحدا... انت اليوم اعلنت وألف الحمد لله على سلامتك... غيمة ومرقت».