بعد شائعات عن إصابته بكورونا.. حقيقة مرض سمير غانم

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مصدر مقرب من أسرة الفنان المصري الكبير سمير غانم حقيقة مرضه الذي أُدخل بسببه إلى المستشفى، نافياً ما تردد أخيراً عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح المصدر، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "اليوم السابع"، أن سمير يعاني خللاً في وظائف الكلى، مؤكداً أنه أُدخل العناية المركزة بمستشفى عادي وليس مستشفى عزل كما يقال، وبدأت حالته الصحية تتحسن.

ولفت إلى أن كل الشائعات المتداولة بإصابة الفنان الكوميدي غير صحيحة تماماً، مبيناً أن الفنانة دلال عبد العزيز هي المصابة بفيروس كورونا فقط وموجودة داخل مستشفى عزل.

كان موقع صحيفة "اليوم السابع" قد أعلن، في وقت سابق، دخول النجم سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز مستشفى خاصاً بعد إصابتهما بفيروس كورونا.