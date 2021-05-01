«النمر» .. تطور مثير في الأحداث يجذب الجمهور

المصدر: القاهرة - مها سمير

تتزايد المنافسة بين الأعمال المعروضة خلال شهر رمضان يوماً بعد الآخر، في ظل سعي صناع الأعمال لجذب الجمهور إليهم والحضور ضمن قائمة الأعمال الأعلى في نسب المشاهدة وتحقيق «التريند» بين مسلسلات رمضان 2021.

ورغم ازدحام الماراثون الرمضاني في مصر ووجود نحو 29 عملاً مع تأجيل عمل واحد، نجح مسلسل «النمر» لبطله محمد عادل إمام في نيل استحسان جماهير الدراما في مصر وعدد من العواصم العربية، وهو ما ظهر من تفاعلاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من وجود مسلسل «النمر» في مرتبة متأخرة قليلاً أول أيام الشهر الكريم، إلا أنه سرعان ما قفز إلى التريند وتزايد اهتمام الجمهور به أكثر، مع التطور الكبير في أحداثه، وتزايد على ذلك تأثير بطل العمل محمد إمام، حيث انتشرت قصة شعر إمام التي قدمها في المسلسل بين الشباب، من خلال صور على مواقع التواصل الاجتماعي.

تدور أحداث مسلسل النمر حول تجارة وصناعة الذهب في الصاغة، إذ يجسد محمد إمام شخصية صعيدية في أحداث المسلسل، حيث يؤدي شخصية «النمر» ويشارك إمام في بطولة العمل نرمين الفقي وهنا الزاهد وبيومي فؤاد ومحمد رياض والعديد من النجوم، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

وامتلك العمل، بحسب نقاد، العديد من العوامل الجاذبة للجمهور، فبخلاف أحداثه المثيرة القريبة من واقع المجتمع ومغامرات النمر مع تجار الصاغة الكبار، جاء أداء محمد إمام لافتاً للأنظار في تجسيد شخصية النمر، وكذلك نرمين الفقي التي قدمت خلال الأحداث شخصية جديدة عليها من خلال دور «شمس الحلق» وهي معلمة في سوق الصاغة، وأيضاً هنا الزاهد التي أجادت تجسيد شخصية مهندسة تدعى ملك الشيمي ابنة أحد كبار الصاغة، الذي جسد دوره الفنان محمد رياض.

في المقابل، واجه العمل اتهامات من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالاقتباس، من خلال اقتباس المسلسل واحدة من الأفكار التي طرحها فيلم «المشبوه» لبطله عادل إمام وبالأخص في مشهد محاولة التعرف إلى «النمر» من خلال النظر إلى عينيه وهو يرتدي قناعاً.

فيما رصد رواد مواقع التواصل اقتباساً آخر وقع فيه المسلسل والذي جاء عندما قام «النمر» بتنفيذ إحدى عمليات السطو على أموال شمس (نرمين الفقي) وبعدها هرب تاركاً خلفه علامة على الحائط بالنار تخبرهم بأنه هو المسؤول عن السرقة، وهو الأمر الذي شاهدناه من قبل في الفيلم الشهير «قناع زورو» حيث أعتاد ترك علامة بحرف Z لتخبر أعدائه بأنه هو الفاعل.