تغريدات النجوم.. احتفالات ودفاع عن النفس

المصدر: دبي ـ غسان خروب

رغم انشغال الكثيرين في متابعة الدراما الرمضانية، إلا أن حالة الكسل لم تصب حسابات النجوم، التي كشفت عن الوجه الآخر لحياتهم اليومية، ففي الوقت الذي احتفلت فيه نجمات الخليج بـ «حق الليلة» أو «قرقيعان»، حاولت بعض النجمات دفع التهم التي تلاحقهن، بينما سادت وصلة غزل بين نجوم «عشرين عشرين»، لتعود حورية فرغلي إلى صدارة المشهد مجدداً.

«البيان» رصدت حسابات النجوم، وخرجت منها بثلة من التغريدات التي بدأتها مع الفنان حسين الجسمي والذي رغم غيابه المؤقت عن الساحة الغنائية، إلا أنه لم يغب عن مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر أخيراً مقطعاً من «ومضات من شعر» وهي من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي كان الجسمي قد تولى صياغة ألحانها، حيث لقيت هذه الومضات تفاعلاً كبيراً من قبل جمهور الجسمي. في حين أكد الفنان أحمد الجسمي المشغول في رصد ردود الأفعال حيال مسلسله «اللي نحبهم»، بأن «الدراما حاجة مهمة جداً في المجتمع»، وذلك خلال مشاركته في ندوة الدراما التلفزيونية والمنصات الرقمية التي نظمها نادي دبي للصحافة، حيث كتب الجسمي عبر «انستغرام»: «تشرفت بأن أكون ضمن كوكبة من نجوم الوطن العربي، وبعض الأخوة الأفاضل من مسؤولي القنوات الفضائية العربية»، بينما نشر الفنان عبدالله صالح، عبر «انستغرام» مجموعة صور له من موقع تصوير مسلسل «حامض حلو»، داعياً من خلالها إلى متابعة حلقات المسلسل الذي يعرض على شاشة سما دبي، كما نشر أيضاً مقطعاً مصوراً يجمعه مع الفنانة سلوى بخيت وعادل سبيت.

حالة غموض

ومع استمرار حالة الغموض التي تلف قضية «خلع بلقيس لزوجها سلطان»، برز في الأفق اسم الفنانة المهرة البحرينية، والتي وجهت لها أصابع الاتهام بأنها سبب الأزمة الراهنة بين بلقيس وزوجها، ومع تداول رواد التواصل الاجتماعي لاسم المهرة، اضطرت الأخيرة إلى كسر صمتها والخروج على الملأ لتؤكد بأن الصور المتداولة «مفبركة»، وإنها لا تعرف زوج بلقيس ولم تره أو تصادفه في أحد الأيام، متسائلة عن الأسباب التي دعت البعض إلى اتهامها.

لم تمر «حق الليلة» أو «قرقيعان» مرور الكرام على حسابات نجوم الخليج، فقد بدت واضحة على حسابات شذى وأبرار سبت، واللتين ظهرتا وهما ترتديان أزياء خضراء اللون مطرزة بلون ذهبي، وكتبت شذى «عساكم من عوداة..»، كما نشرت أيضاً فيديو كليب مع شقيقاتها، وهن يحتفلن بهذه المناسبة، بينما عبّرت نهى نبيل عن سعادتها بـ «حق الليلة» أو «القرقيعان» وكتبت عبر «انستغرام»: «عساكم تعودونه كل سنه تصومونه»، في حين شاركت هيا الشعيبي جمهورها فرحتها بهذه المناسبة، وقامت ببث أغنية خاصة بـ «قرقيعان»، والتي أهدتها لأطفالها ولكل الأطفال في العالم العربي.

برنامج رامز

من جهة ثانية، لفتت الفنانة السعودية ريم عبدالله أنظار رواد التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في حلقات «استوديو 21»، قلدت فيها الفنانة اللبنانية ريتا حرب، ما مكن ريم من احتلال سدة الترند في تويتر، خصوصاً وإنها كانت إحدى ضحايا برنامج «رامز عقله طار»، وكانت ريم قد أطلت عبر «سناب شات» وتحدثت عن «المقلب»، قائلة إنها لم «تتوقع أن يأتي رامز جلال إلى الرياض من أجل تصوير البرنامج»، متسائلة عن «اليوم الذي سيأتي ويقع رامز جلال في شر أعماله». في الوقت الذي لا تزال فيه الفنانة بثينة الرئيسي تحصد نجاحاتها في مسلسل «الناموس» الذي يعرض حالياً، أعلنت عن عودتها إلى وطنها عمان، ونشرت عبر «انستغرام» فيديو يجمعها مع والدتها، وعلقت بالقول: «بعد فراق استمر سنة ونصف السنة، لم أر فيها أمي ولا أهلي، بسبب الكورونا الله يكفينا شرها، أخيراً استطعت العودة إلى عمان وأرى أغلى ناسي»، وخلال المقطع قدمت بثينة مع والدتها وصفة «خبز المندازي».

غسيل أموال

الفنانة إلهام الفضالة التي تلعب بطولة مسلسل «أمينة حاف»، عبّرت أخيراً عن حزنها من زج اسمها في قضية «غسيل الأموال»، وقالت في لقاء أجرته معها مي العيدان: «لا أدري كيف تم إدخال اسمي في التهمة»، مضيفة «سمعة الناس ليست لعبة». في حين أعلنت الفنانة فاطمة الصفي، عبر «انستغرام»، عن إصابتها بفيروس كورونا، للمرة الثانية، رغم حصولها على اللقاح.

وصلة غزل جمعت بين نجوم مسلسل «عشرين عشرين» على مواقع التواصل الاجتماعي، لعب بطولتها نادين نسيب نجيم وقضي خولي ورنده كعدي، حيث بدأ «مسلسل تبادل التغريدات» فيما بينهم بعد بث الحلقة التي «تتوفى فيها «أم ديب» (رنده كعدي)، حيث تلعب دور والدة قصي الخولي»، وكانت نادين نجيم قد وصفت رنده عبر تويتر بأنها كانت «أم الكل» في المسلسل، متمنية لها طول العمر، وأن تلتقيا معاً في عمل جديد قريباً، والأمر ذاته انسحب على قصي الخولي الذي كتب على تويتر: «الكبيرة الأستاذة رندة كعدي.. يا عفو الله.. ما أروعك شكراً جزيلاً على هذا الأداء الجبار الصادق والعفوي»، فيما ردت رنده كعدي على نادين نجيم، بالقول: «يا حياة قلبي يا نجمة التواضع والحرفية، ملكة الخَلق والخُلق»، بينما ردت على قصي خولي بالقول: «يا عفو الله.. شو بحبك يا قصي مبروك على النجاح يا إمي. وشكراً لصدق المحبة».

أحلى الأوقات

من أرشيفها السينمائي استعارت الفنانة هند صبري اسم فيلمها «أحلى الأوقات» لتضعه عنواناً لصورة نشرتها على «انستغرام»، وعلقت بالقول: «أحلى الأوقات.. القهوة بعد الإفطار»، صورة هند التي احتفلت أخيراً بانتهاء تصوير مشاهدها في مسلسل «هجمة مرتدة»، لقيت تفاعلاً كبيراً مع قبل جمهورها وزملائها.

في الوقت ذاته، نجحت الفنانة حنان مطاوع، التي تلعب بطولة مسلسل «القاهرة كابول» في خطف انتباه رواد التواصل الاجتماعي، عبر إطلالتها الرمضانية، حيث نشرت مجموعة من صورها الجديدة على «انستغرام»، واختارت الظهور بعباءة تتناسب مع الأجواء الرمضانية. في المقابل، أثارت الفنانة دنيا بطمة جدلاً، بسبب إطلالتها الأخيرة على «انستغرام»، بدت فيها بملامح جديدة، جعلتها عرضة للانتقاد، وسط توقعات بأنها خضعت لعملية تجميل جديدة.

وفي السياق ذاته، تداول رواد «التواصل الاجتماعي» أول صور للفنانة حورية فرغلي، بعد خضوعها لأربع عمليات جراحية لإعادة بناء الأنف، وأظهرت الصورة الجديدة استعادة حورية لشكلها الحقيقي. وعلقت حورية على الصورة التي نشرتها على «الفيسبوك» بالقول: «الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه»، وعمدت إلى طمأنة جمهورها على حالتها الصحية، مؤكدة عودتها قريباً إلى مصر.