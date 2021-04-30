دخول الفنانة دلال عبد العزيز للمستشفى بسبب كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تخضع الفنانة المصرية الكبيرة دلال عبد العزيز للعزل منذ 15 يوماً بسبب إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد، مع دخولها قبل ساعات أحد المستشفيات.



وكانت الفنانة القديرة قد شعرت ببعض المعاناة في التنفس خلال الساعات الماضية وتم نقلها إلى مستشفى خاص بعد إيجابية المسحة الثانية لها، وفقا لصدى البلد.

وشاركت دلال عبد العزيز في مسلسل "ملوك الجدعنة"، الذي يعرض على قناة "MBC" المراكز الأولى في تريند موقع "تويتر"، وذلك بعدما حققت الحلقات الأولى منه نجاحا جماهيريا واسعا، ونالت إعجاب الجمهور وحازت على انتباهه.

على جانب آخر تعافت ابنة دلال عبد العزيز النجمة دنيا سمير غانم من فيروس كورونا حيث جاءت نتيجة المسحة الطبية سلبية، وهو الامر الذي ينطبق على زوج ابنتها الأخرى النجم حسن الرداد الذي تعافى تماما، فيما لا تزال زوجته إيمي تحت الملاحظة والعزل.