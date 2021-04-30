تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للفنانة دنيا سمير غانم

المصدر: البيان الإلكتروني

أفادت مصادر بأن المسحة الطبية التي أجرتها الفنانة المصرية دنيا سمير غانم جاءت سلبية، وأنها تعافت من فيروس كورونا.

وكانت دنيا سمير غانم قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" منذ أسبوعين، وجاءت نتيجة المسحة الطبية إيجابية، حيث تخضع حاليا دنيا للعزل المنزلي منذ 3 أسابيع".

يذكر أن إصابة دنيا سمير غانم بكورونا تسببت في إلغاء إعلان كانت ستصوره لإحدى شركات الاتصالات وكان سيذاع خلال شهر رمضان الحالي، وفقا لصدى البلد.

وكانت الفنانة دلال عبد العزيز قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد، هي الأخرى حيث جاءت نتيجة المسحة إيجابية.

وتخضع دلال عبد العزيز للعزل المنزلي في مصر، وذلك بعد أن انتهت من تصوير مسلسلها " ملوك الجدعنة " بلبنان.