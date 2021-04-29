نيللي كريم: لو فعلت ابنتي ما فعلته سأقتلها

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة نيللي كريم، عن أنها تزوجت في سن صغيرة وكان بدون علم أهلها، قائلة: "زواجي الأول كان بدون علم أهلي في سن صغير وكان عندي 16 عاماً، وبنتي لو عملت كده هقتلها، وأهلي رفضوا عشان كنت صغيرة، مشيرة إلى أنها غير ندمانة على هذا الزواج، لأنها كانت تحب زوجها وأنجبت منه ولدين.

وأضافت نيللي كريم، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن زواجها بدون علم أهلها ولكن كانوا على معرفة بزوجها بشكل كبير، إلا أن أخاها عرف الزواج منها، معقبة: "أخويا قالي هقتله.. وعملنا حادثة بسبب الزواج".

ونفت الفنانة نيللي كريم، شائعات زواجها من رجل عربي، متابعة: "لم يحدث أن أراد رجل عربي الزواج مني، ومواصفات شريك عمري غير موجودة، والرجولة مواقف ووعود وتصرفات.. وفي كلام رجالة وفي رجالة أي كلام".

وعبرت نيللي عن احترامها لوجهة نظر الفنان محيي إسماعيل بخصوص أنها لا تمتلك القدرات الفنية لتكون عضو لجنة تحكيم في المهرجانات السينمائية، مؤكدة أنه فنان مثقف ويجب احترامه، موضحة أن لجان تحكيم المهرجانات من المهم أن يكون فيها فنان مشهور ليعطي ثقلا للمهرجان.

وأضافت أن الجيل السينمائي القديم هو المثقف وكانت السيناريوهات لجميع الأعمال، ولكن سيناريوهات الفترة الحالية محددة على النجوم"، مشددة على أنها شخصية كلاسيكية وتفضل الأجيال الماضية عن الجيل الحالي، كما أنه تشاهد الأفلام القديمة كثيرًا.