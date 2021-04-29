ماذا قالت سمية الخشاب بعد حلقتها مع رامز جلال؟

المصدر: البيان الإلكتروني

وقعت الفنانة سمية الخشاب، ضحية مقلب رامز عقله طار، في حلقة الليلة، في البرنامج الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شاشة إم بي سي مصر طوال شهر رمضان 2021.

وخلال مقدمة حلقة اليوم، سخر الفنان رامز جلال من الفنانة سمية الخشاب، قائلًا: "اسكندرية ياما حدفت علينا مواهب، معانا ناقة تائهة في مجال الفن، وفي خامس جوازة لها إفتكرت إنها صغيرة على الحب، معانا بطروخ الفن العربي وبكلاويز الغناء".

وتابع رامز جلال ساخرا:" شايفنا اللطافة اللي هي فيها عشان كدة مش بيعيش لها جوازة".

ونشرت الفنانة سمية الخشاب، صور لها من كواليس برنامج رامز جلال، وذلك عبر حسابها في انستغرام.

وعلقت سمية الخشاب قائلة: «استمتعت جدا بالحلقة يا رامز بس لسانك عايز قطعه ..ربنا يهديك».

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها أنه يصور برنامجا ترفيهيا، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.