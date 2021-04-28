خبر مفرح عن خالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة

المصدر: البيان الإلكتروني

في فيديو جديد نشره الأخوين المعتصم بالله مقداد وأخيه وليد مقداد، بشر الأخوين محبي والدهما خالد المقداد بأن صحة والدهما في تحسن مستمر وسيخرج خلال الأيام القادمة من غرفة العناية المشددة.

وقال المعتصم بالله مقداد في فيديو نشره في صفحة قناة "طيور الجنة" على الفيسبوك: ""أحببت أن أطمئنكم أن صحة والدي في تحسن مستمر، وجميع مؤشراته الصحية جيدة، وسيخرج إن شاء الله خلال 3 أو 4 أيام من غرفة العناية المركزة".

ومن جهته أيضاً طمئن وليد مقداد جميع المتابعين في الصفحة عن صحة والده، قائلاً: "الحمد لله أموره بخير وجيدة، لا نتوقف عن الدعاء له بالشفاء، وهناك أخبار مفرحة إن شاء الله خلال الأيام القادمة".

يذكر أن خالد مقداد من مواليد 1972، وهو مؤسس قناة "طيور الجنة"، وهي أنجح القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال في العالم العربي.