غوغل يحتفي بـ نور الشريف في الذكرى الـ 75 لميلاده

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفى محرك البحث العالمي "غوغل" بالذكرى الـ 75 لولادة الفنان المصري نور الشريف، حيث غيّر الشعار الخاص به في الموقع ووضع صورة مرسومة للنجم المصري الكبير.

ولد نور الشريف في 28 أبريل 1946، في حي الخليفة بوسط العاصمة المصرية القاهرة، وشاءت الأقدار أن يرحل والده قبل أن يكمل عامه الأول، لذا تحمل عمه إسماعيل عبء تربيته ورعايته.

في عام 1967 حصل نور الشريف على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز، وكان الأول على دفعته، بعد ذلك رشحه المخرج المسرحي الكبير سعد أردش للمشاركة في مسرحية "الشوارع الخلفية"، وتوالت عروضه ومشاركاته، وابتسم له الحظ عندما شاهده عادل إمام، ورشحه للمخرج حسن الإمام الذي أعجب بقدرته الفنية وراهن عليه في فيلم "قصر الشوق".

توالت أعماله على شاشة السينما، وكانت تشجعه وتدعمه الفنانة بوسي، إذ كانت عاطفة الحب تجمع بينهما، وبعد حب استمر عامين حدث الزواج، وأنجبا "سارة ومي"، وبعد سنوات طويلة دبت الخلافات بينهما وكانت مفاجأة الطلاق في 2006.

تألم "نور" كثيرا بسبب الانفصال، وبذل مجهودا كبيرا لتصحيح الأوضاع واسترداد حب عمره، وقبل أن يرحل عن الحياة بشهور قليلة، عادت إليه بوسي.

في عام 2014، بدأ نور الشريف ينسحب من الحياة الفنية، ويعتذر عن المشاركة في أعمال جديدة، كان السبب تدهور حالته الصحية، حيث أصيب بسرطان الرئة، وطلبا للشفاء سافر للخارج، ولم تتحسن حالته الصحية، وفي 11 أغسطس 2015 رحل عن الحياة.

ويحرص "غوغل" بين فينة وأخرى، بالاحتفاء بذكرى عدد من الرموز الفنية والثقافية والعلمية العربية على صفحته الرسمية. وشهدت الفترة الماضية الاحتفاء بعدد من الشخصيات العربية الراحلة.